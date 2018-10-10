Владелец Эпицентра заинтересовался покупкой футбольного клуба Карпаты

Совладелец гипермаркетов Эпицентр и Новая линия Александр Герега ведет переговоры о покупке футбольного клуба Карпаты (Львов).

Об этом он рассказал в интервью изданию ua.tribuna.

"Я не могу на 100% ответить на ваши вопросы. Мы любим футбол, поэтому я не могу сказать, что такого процесса не существует. Такого плана вопросы решаются или за один час, или длятся годами. Есть определенные нюансы", - сказал Герега.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос о деталях ведущихся переговорах с Петром Дыминским и Игорем Коломойским.

"Не могу комментировать эту информацию, ведь она является закрытой. Хочу сказать одно – Карпаты должны иметь будущее. У них для этого есть все необходимое", - добавил он.

Отметим, что согласно данным реестра юридических и физических лиц, на конец 2017 года учредителями Клуба профессионального футбола Карпаты являлись две компании из Британских Виргинских островов, одна из которых основана гражданином Кипра, а вторая – Дыминским и еще одним гражданином Кипра.

Эпицентр К создан в 2003 году. Первый его гипермаркет был открыт в Киеве в декабре того же года. Согласно отчету Антимонопольного комитета за 2017 год, доля сети строительных гипермаркетов Эпицентр на рынке Киева составляет 53%.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками Эпицентр К являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%). Уставный капитал гипермаркета составляет 158,6 млн грн.