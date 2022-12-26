Сохранили деньги. Владелец Vodafone Украина пока не будет покупать Ивано-Франковскцемент 26 декабря, 13:10 Эксклюзив НВ NEQSOL Holding хочет купить долю в Ивано-Франковскцемент (Фото:Ивано-Франковскцемент)

Азербайджанская NEQSOL Holding рассчитывает вернуться к соглашению после окончании войны, но цену пересмотрят. Завод оценивался в $300−400 млн.

До начала войны NEQSOL Holding не успела закрыть соглашение о покупке Ивано-Франковском цемента, сообщил в интервью НВ Бизнес региональный директор NEQSOL в Украине Владимир Лавренчук.

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По его словам, возобновление всех соглашений, которые вела группа, возможно после окончания военных действий. «Наш интерес к отрасли остается актуальным, — отметил Лавренчук. — Мы очень ценим наши партнерства, понимание ситуации и готовность подождать возможности возобновить наши переговоры».

Из-за войны активы всех компаний в Украине значительно подешевели в связи с военными рисками, материальными потерями, разрушениями, изменением рынков потребления, оккупацией территорий, блокировкой портов, добавил топ-менеджер.

Согласно госреестру, владельцем Ивано-Франковскцемента остается бывший народный депутат Николай Круць.

В ноябре 2021 года NEQSOL получила разрешение АМКУ на покупку предприятия. Собеседники Forbes Украина оценивали сделку в $300−400 млн.