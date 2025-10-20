Первый шаг нового гендиректора. Крупнейшего в мире игрока на рынке косметики выставили на продажу

Группа компаний Kering, владеющая такими брендами, как Gucci , Balenciaga и Yves Saint Laurent, ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения французской компании L’Oreal.

Первым об этом сообщил The Wall Street Journal. По словам источников издания, сумма сделки, о которой может быть объявлено уже на следующей неделе, составляет $4 млрд.

Информацию подтверждают Financial Times и Bloomberg. Источники обоих изданий оценивают сделку в 4 млрд евро.

Продажа станет одним из первых крупных шагов нового генерального директора Kering Луки де Мео, который до этого возглавлял Renault и вступил в новую должность всего месяц назад.

Сделка позволит Kering сократить долговую нагрузку, которая к концу июня составляла около $11 млрд, и сосредоточиться на возрождении ключевых брендов, прежде всего Gucci, который столкнулся с падением продаж в Китае.

В свою очередь L’Oreal, крупнейший в мире игрок на рынке косметики, приобретет парфюмерный бренд Creed и получит права на разработку новых косметических линий, связанных с брендами Kering, а также с Bottega Veneta, Balenciaga и Alexander McQueen.

Компания Kering, контролируемая семьей Пино — одной из самых богатых во Франции, запустила свое косметическое подразделение в 2023 году, когда приобрела бренд Creed за 3,5 млрд евро наличными.

До сентября 2025 года гендиректором группы компаний класса люкс был Франсуа-Анри Пино. Супруги Пино являются мажоритарными акционерами Kering, владея 42% акций и 59% голосующих прав.

Клан Пино также является крупнейшим акционером (29%) немецкого спортивного бренда Puma. В сентябре Bloomberg писал, что владельцы компании рассматривают варианты ее развития, среди которых и продажа.

Ранее сообщалось, что глава французского автогигантауволился, чтобы управлять брендами Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga.