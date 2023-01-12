За $10 млрд. Владельцы Subway думают о продаже бизнеса 12 января, 13:21 От комментариев журналистам представители сети отказались (Фото:subway.com)

Владельцы американской сети ресторанов быстрого питания Subway рассматривают возможность продать свой бизнес за $10 млрд.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, процесс продажи сейчас находится на начальной стадии. Владельцы компании ожидают, что могут привлечь частные инвестиционные компании или потенциальных корпоративных покупателей.



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От комментариев журналистам представители сети отказались и заявили, что как частная компания они не комментируют структуру собственности и бизнес-планы.

По данным аналитической компании Technomic, Subway является крупнейшей в США сетью ресторанов быстрого питания по количеству точек — более 21 000 (в McDonald’s — менее 14 000). В 2021 году они принесли компании выручку $9,4 млрд, на 13% больше, чем годом ранее. Число ресторанов Subway по всему миру к концу 2021 года составляло около 37 000.

Напомним, сеть заведений Subway продолжает работу в России.