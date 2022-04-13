Vitol. Крупнейший нефтетрейдер в мире прекратит торговать российской нефтью 13 апреля, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Vitol — крупнейший в мире независимый нефтетрейдер (Фото:Denis Balibous / File Photo / Reuters)

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group, намерен до конца 2022 года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения.

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Как заявил представитель Vitol, объемы российской нефти, которыми торгует Vitol, «значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств». Об этом сообщает Bloomberg.

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Трейдер намерен прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами к концу 2022 года.

В компании подтвердили, что не будут заключать никаких новых сделок с российской нефтью и нефтепродуктами. Vitol подчеркивает, что после вторжения России в Украину все ее закупки были частью ранее существовавших контрактов.

В марте глава Vitol Рассел Харди заявил, что компания приостановила спотовые закупки на рынке в РФ, но по-прежнему исполняла обязательства по долгосрочным контрактам. Vitol рассматривала вариант продажи доли в проекте Восток Ойл компании Роснефть, но пока не приняла решение.

Другие крупные нефтетрейдеры Trafigura и Glencore также сообщали, что продолжат исполнять обязательства по долгосрочным контрактам. Однако Glencore уточнила, что не будет заключать новые сделки и контракты в России, а Trafigura сократила торгуемые объемы российской нефти.

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