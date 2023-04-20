Чрезвычайные вызовы. Какие проблемы и препятствия преодолевает украинский бизнес, и как смотрит в будущее ― Виталий Сыч 20 апреля, 20:00 Виталий Сыч, главный редактор NV (Фото:Наталья Кравчук, NV)

Сегодня пора говорить о тех чрезвычайных вызовах, которые есть у украинского бизнеса. О том, как бизнес преодолевает проблемы и препятствия и как смотрит в будущее.

Ситуация для многих тяжелая. В прошлом году ВВП Украины упал на 30%, это меньше, чем 45% падения, которые нам предсказывал Всемирный банк, но это все же наибольшее падение экономики в истории независимой Украины.

Видео дня

Часть территории оккупирована, многие предприятия были вынуждены эвакуироваться, многие потеряли логистические пути и значительную часть своих сотрудников и клиентов, потому что миллионы людей уехали из страны или ушли в армию.

Да и война затягивается, пошел второй год, и, думаю, мало кто может сейчас спрогнозировать, когда она закончится.

Но в этих сверхтяжелых условиях многие бизнесы продолжают работать, а некоторые даже пытаются развиваться.

Можно сказать, что бизнес ни одной страны Европы за последние 70 лет еще не стоял перед таким экзистенциальным вызовом. Но многие наши компании работают, а некоторые даже развиваются, некоторые открыли бизнес за рубежом. Это новые реалии, но и новый опыт. Опыт работы в стране ЕС, который им понадобится, когда они вернутся в Украину. Ведь Украина через пять-восемь лет тоже будет членом ЕС.

Сегодня мы говорим об украинском бизнесе, работающем в Польше. В соседней стране свое дело открыли тысячи сограждан, за прошлый год больше всего — около 4 тыс. И это действительно феномен, ведь экономика ни одного государства еще никогда не переживала такой украинской экспансии.

Виталий Сыч, главный редактор NV

Среди тысяч крупных, средних, малых и микробизнесов, созданных украинцами, NV с помощью Союза украинских предпринимателей выбрал 100 лучших — о них эта тема номера. Интересно, что есть и такие, кто не собирается останавливаться на Польше, а планирует открывать свои офисы, магазины или предприятия в других странах Европы.

Поэтому недалек тот день, когда в киевских магазинах мы будем покупать вещи или еду под знакомыми отечественными брендами, сделанные в Польше, Чехии или Великобритании. А это уже знак качества, поставленный европейским потребителем, и тот факт, что больше украинских компаний станут транснациональными игроками крупного бизнеса по честным правилам.

И в заключение: эта тема об украинском бизнесе в Польше — в первом номере обновленного ежемесячника NV, который мы выпускаем во время войны. Кстати, это хорошая оптимистичная новость не только для нашего медиадома, ведь, как оказалось, война не убила рекламный рынок, он есть, как и читательский интерес к бумажной прессе. Итак — интересного вам чтения.



