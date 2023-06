Международные компании Visa и MasterCard планируют поднять стоимость собственных услуг для украинского бизнеса: как это повлияет на украинцев 26 июня, 11:17 Новости компаний депозитфото

Международные платежные системы Visa и MasterCard планируют повысить ставку интерчейндж* до 0,9% с 1 июля 2023 года. Соответственно, возрастет комиссия за эквайринг, которую платит бизнес за каждую безналичную операцию банкам и платежным системам.

Это повлечет сотни миллионов гривен дополнительных расходов для украинских бизнесов в год. Украинские ретейлеры просят Офис президента Украины, Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины вмешаться в ситуацию.

Главным и нежелательным следствием этих изменений станет рост цен на товары для украинцев. Украинский бизнес считает, что текущий уровень ставки интерчейндж на уровне 0,7% является экономически обоснованным и компромиссным для всех сторон. Это позволяет ретейлерам не увеличивать свои расходы и сдерживать рост цен, а банкам и платежным системам — зарабатывать на предоставленных услугах по эквайрингу.

Сейчас стоимость эквайринга и ставки интерчейндж в Украине выше даже европейских показателей. На рынке платежных услуг преобладают две платежные системы, поэтому для украинских предпринимателей практически не остается альтернативы для поиска других компаний, которые бы обеспечили предоставление этих услуг.

Сейчас украинский бизнес истощен и не имеет свободных средств, чтобы заложить повышенную стоимость интерчейндж (эквайринга) в свои расходы. Ассоциация ретейлеров Украины в очередной раз обращается к властям, международным платежным системам MasterCаrd и VISA, а также к украинским банкам с просьбой не повышать ставки интерчейндж (эквайринга) до конца действия военного положения.

Кроме того, украинские ретейлеры просят до окончания военного положения не применять условия Меморандума между платежными системами и Национальным банком, который был подписан в июле 2021 года. Этот документ предусматривал график изменения ставки интерчейндж до июля 2023 года. Меморандум, к которому сегодня апеллируют международные платежные системы, был подписан в условиях мирного времени и не учитывал обстоятельства, в которых украинцы и бизнес находятся уже второй год полномасштабной войны.

В условиях войны непонятна такая позиция глобального бизнеса, доли которого в Украине составляют около 99,4% рынка (45,5% Visa Inc. и 53,9% MasterCard Inc. соответственно). При этом данные компании почти не пострадали во время войны, поскольку являются глобальными игроками, в частности: чистая прибыль Visa Inc. за 2022 год составляет $14,96 млрд, а чистая прибыль MasterCard Inc. — $9,93 млрд.

*Интерчейндж — межбанковская комиссия, которую банк, обслуживающий предприятие, перечисляет банку, чьей картой был оплачен товар или услуга.