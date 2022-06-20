«Это своего рода армрестлинг». Вице-канцлер Германии рассказал о газовом противостоянии с Путиным 20 июня, 15:18 Цей матеріал також доступний українською Роберт Хабек (Фото:Michele Tantussi / Reuters)

Путин постепенно сокращает поставки газа в Европу, в том числе и для того, чтобы взвинтить цену на него.

Об этом вице-канцлер, министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заявил в интервью ZDF.

По его словам, Германии придется использовать меньше газа для производства электроэнергии и вернуться к активному использованию угольных электростанций.

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«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у Путина сначала была более длинная рука, но это не значит, что мы не можем получить более сильную руку», — сказал Хабек.

По его словам, газовые хранилища Германии на данный момент заполнены на 57%, а к зиме должны быть заполнены на 90%.

«Я не знаю, будет ли это большим нарушением табу (Хабек представляет партию Зеленых, которые выступают за закрытие угольных станций, — ред.), чем то, которое я совершил сегодня. Мы снова подключаем к сети угольные электростанции. Сейчас я пытаюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо для обеспечения безопасности в Германии», — сказал вице-канцлер.

Он подчеркнул, что итоге ФРГ все же отказывается от сжигания ископаемого топлива и быстро наращивает возобновляемые источники энергии.

По словам Хабека, снижение поставок российского по Северному потоку-1 не было неожиданным.

«Сценарий, согласно которому Северный поток-1 будет сокращен на 60%, всегда был сценарием. Вот почему мы с самого начала работали над тем, чтобы быть максимально подготовленными», — добавил вице-канцлер.

Как сообщалось, Россия значительно сократила поставки газа в Европу по Северному потоку.

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