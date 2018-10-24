Верховный суд Швейцарии встал на сторону Укрнафты в деле о захвате активов в Крыму

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения Укрнафты в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Автономной Республике Крым, незаконно захваченных после аннексии полуострова Российской Федерацией.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

В Укрнафте напомнили, что после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила ее прав собственности на 16 АЗС. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

Последний определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном суде Швейцарии.

"Верховный суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску Укрнафты против РФ на основании упомянутого договора. Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. Укрнафта ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ за экспроприацию имущества", – говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что решение Верховного суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.

Укрнафта – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния так называемой группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

По итогам 2017 года Укрнафта получила 444 млн грн чистой прибыли в сравнении с чистым убытком в 8,7 млрд грн годом ранее.