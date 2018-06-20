Верховный Суд подтвердил штраф АМКУ фармкомпании за сговор на рынке

Компания должна уплатить в госбюджет почти 1 млн грн

Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу фармацевтической компании БаДМ, подтвердив решение Антимонопольного комитета (АМКУ) о штрафе за сговор на рынке.

Об этом говорится в пресс-релизе АМКУ.

Теперь дистрибьютор обязан уплатить штраф в государственный бюджет Украины в размере 902,7 тыс. грн.

Напомним, что в ноябре прошлого года АМКУ оштрафовал три фармкомпании за антиконкурентные согласованные действия суммарно почти на 140 млн грн.

Компания Санофи-Авентис Украина оштрафована на сумму 69,5 млн грн, БаДМ - на 28,7 млн грн, Оптима-Фарм ЛТД - на сумму более 40 млн грн.