Верховный суд отклонил жалобу Газпрома по многомиллиардный штраф АМКУ

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда оставил без рассмотрения жалобу Газпрома по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ) на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Соответствующее постановление от 14 ноября обнародовано в едином реестре судебных решений, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

Напомним, что в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение несколько раз подтверждали украинские суды.

Осенью прошлого года Верховный суд Украины отказался принимать заявление Газпрома о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда, который подтверждал решения судов низших инстанций о штрафе в размере 172 млрд грн.

Уже начался арест активов, принадлежащих Газпрому в Украине. В их перечень попало имущество компаний Газпром сбыт Украина и Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, а также акции Института ЮжНИИГипрогаз и Газтранзита.

Газпром не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав.

В июле 2018 года Украина начала искать способы взыскать с Газпрома $6,4 млрд за границей.