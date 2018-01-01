Верховный суд обязал облгазы устанавливать счетчики населению Сегодня, 08:13 250 Цей матеріал також доступний українською Отказ облгаза установить индивидуальные счетчики нарушает их права как потребителей Фото: Hyser

Верховный суд постановил устанавливать индивидуальные счетчики газа для населения за счет операторов газораспределительных сетей, в чьи тарифы на оплату потребленного газа уже заложены соответствующие расходы.

Такое решение приняла Большая палата суда по результатам рассмотрения иска, поданного рядом физлиц против Криворожгаза, сообщили в пресс-службе суда.

Так, в апреле 2017 года истцы обратились в суд с требованием признать за ними право на установление счетчиков газа за счет оператора ГРС, а также признать, что Криворожгаз обязано за свой счет до 1 января 2018 произвести установку в их квартирах счетчиков газа.

Также истцы требовали признать противоречащим законодательству предложение облгаза относительно урегулирования отношений по установлению общего узла учета, снятию показаний с него путем подписания соответствующего договора.

В суде отметили, что отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, нарушает их права как потребителей.

"Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ, возложение такой обязанности на потребителей неправомерно", – подчеркивают в Верховном суде.