Венгрия уже согласна. Путин допустил продление газопровода в обход Украины

Путин допускает, что Турецкий поток может дойти до Венгрии, Орбан приветствует эту возможность

Продолжение газопровода Турецкий поток может пройти через Венгрию.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым газотранспортным проектам. Не исключаю, что одно из сухопутных продолжений Турецкого потока может пройти через Венгрию", - сказал он.

По словам Путина, Россия обеспечивает 60% венгерского потребления газа.

Орбан со своей стороны отметил: "Нам удалось договориться о поставках газа и на 2020 год. Президент говорит, что, когда с юга пойдет газопровод, он может прийти и в Венгрию. Нам бы хотелось, чтобы он проходил через Венгрию, и я серьезно попросил президента, чтобы он подумал об этой возможности".

Путин также сообщил, что обсудил с Орбаном ситуацию в Украине и сирийское урегулирование.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.