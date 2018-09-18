Венгрия уже согласна. Путин допустил продление газопровода в обход Украины

Продолжение газопровода Турецкий поток может пройти через Венгрию.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает агентство Интерфакс-Украина.
"Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым газотранспортным проектам. Не исключаю, что одно из сухопутных продолжений Турецкого потока может пройти через Венгрию", - сказал он.
По словам Путина, Россия обеспечивает 60% венгерского потребления газа.
Орбан со своей стороны отметил: "Нам удалось договориться о поставках газа и на 2020 год. Президент говорит, что, когда с юга пойдет газопровод, он может прийти и в Венгрию. Нам бы хотелось, чтобы он проходил через Венгрию, и я серьезно попросил президента, чтобы он подумал об этой возможности".
Путин также сообщил, что обсудил с Орбаном ситуацию в Украине и сирийское урегулирование.
Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.
Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году.
Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.
Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.
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