Венгерский лоукостер возобновил полеты в Харьков после 4-летнего перерыва

Между Харьковом и Дортмундом Wizz Air будет летать два раза в неделю

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновила полеты в Харьков после 4-летнего перерыва.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Первый рейс авиаперевозчик выполнил из Дортмунда. Также отмечается, что между Харьковом и Дортмундом Wizz Air будет летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

С 20 июня лоукост откроет рейсы в Харьков из Катовице, откуда будет летать по средам и воскресеньям. А с 25 ноября Wizz Air запустит третье направление в Харьков, начав полеты по средам и воскресеньям из Вены.

Напомним, что до 2014 года маршрутная сеть Wizz Air включала два направления из Харькова. Полеты выполнялись в Варшаву (Wizz Air Hungary) и в Кутаиси (Wizz Air Ukraine).

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустил три новых рейса из Львова.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 74 борта: 63 самолета Airbus A320 и 11 самолетов Airbus A321.