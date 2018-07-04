Венгерский и польский лоукостеры запустили новые рейсы в Украину

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air и крупнейшая польская авиакомпания LOT в начале июля открыли три новых международных маршрута из Киева и Запорожья.

Об этом сообщает отраслевой портал avianews.

Так, Wizz Air с 1 июля начал совершать рейсы из аэропорта Киев в Жулянах в берлинский аэропорт Шенефельд, а также основной аэропорт Франкфурта. Первые две недели полеты будут выполняться четыре раза в неделю, а с середины июля перейдут на ежедневный режим.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 96 самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

LOT 2 июля открыл рейсы между Запорожьем и Варшавой. Полеты в аэропорт польской столицы имени Шопена будут выполняться ежедневно, кроме четверга, на региональных самолетах Embraer 170/175.

По данным компании Запорожхендлинг, первым рейсом в Польшу вылетели 46 пассажиров.

Как сообщили в LOT, новый маршрут Запорожье-Варшава стыкуется с другими направлениями авиакомпании в аэропорту Шопена в Европу и Северную Америку — в Брюссель, Амстердам, Париж, Женеву, Милан, Будапешт, Прагу, Таллинн, Вильнюс, Каунас, Кошице, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Торонто.

LOT - польские национальные авиалинии, созданные 29 декабря 1928 года, является одной из старейших действующих авиакомпаний в мире.

Нынешними акционерами LOT являются государственное казначейство (99,82% акций), TFS Silesia (0,144%) и некоторые текущие и бывшие сотрудники компании (0,036%).