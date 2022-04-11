А им все равно. Венгрия будет платить рублями за российский газ, санкции это не нарушает — Сийярто 11 апреля, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Szijjártó Péter / Facebook)

Венгрия планирует оплачивать российский газ в евро через Газпромбанк, который конвертирует платеж в рубли, чтобы выполнить требование, установленное Владимиром Путиным.

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Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Согласно этой схеме, CEE Energy, «дочка» венгерской энергетической группы MVM, будет оплачивать газовый счет в евро, которые Газпромбанк конвертирует в рубли, а затем перечислит российской компании Газпром экспорт.

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«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии», — сказал Сийярто.

Он добавил, что возможность оплачивать счета в другой валюте, а не в евро, была включена в двусторонний контракт между CEE Energy и Газпром экспорт, заключенный в сентябре 2021 года, который теперь будет изменен, чтобы отразить запланированные изменения.

Сийярто не стал вдаваться в подробности, и не объяснил, повлияет ли как-то падение курса российской валюты на новые условия оплаты.

Он добавил, что Венгрия, большая часть поставок нефти и газа которой зависит от РФ, выступает против совместного подхода ЕС к вопросу о прекращении закупок российских энергоносителей, который Будапешт считает двусторонним вопросом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова платить за российский газ в рублях, хотя Европейский Союз и против.

Ранее министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов заявили, что Евросоюз готовит предложения по нефтяному эмбарго ЕС в отношении России.

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