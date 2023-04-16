Венгрия вслед за Польшей запретила импорт украинской сельхоз продукции 16 апреля, 03:13 Венгрия не будет импортировать украинское зерно (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Об этом сообщает 24.hu.



"Правительство обязуется представлять интересы венгерских фермеров, и при отсутствии действенных мер со стороны ЕС, оно, как и Польша, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию", - заявил министр.

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Он подчеркнул необходимость ввести "чрезвычайные меры", иначе венгерское сельское хозяйство получит большой вред.

Ограничение продлится до 30 июня 2023 года, что "может быть достаточным временем для принятия значимых и долгосрочных мер ЕС по поиску решения".

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В субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз в страну украинского зерна , а также большого количества других продуктов. В Украине уже отреагировали на заявление, сказав, что это противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

