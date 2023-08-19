«Не первый подобный случай». Венгрия отменила три поезда в Украину — Укрзализныця 19 августа, 17:01 В субботу, 19 августа, Укрзализныця отреагировала на действия венгерского перевозчика, который отменил три рейса для украинских пассажиров (Фото:Артем Ильин / NV)

В субботу, 19 августа, Укрзализныця сообщила, что в Венгрии местный перевозчик отменил три рейса для украинских пассажиров из-за «большого потока пассажиров» и «длительного пограничного контроля».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в Telegram.

В УЗ добавляют, что венгерская железная дорога отменила движение трех сообщений:

№ 6284 из Дебрецена в Мукачево;

№ 33 из Мукачево в Будапешт;

№ 6285 из Захони в Чоп.

Украинский перевозчик добавляет, что это «не первый подобный случай в этом месяце» со стороны Венгрии. Укрзализныця приносит извинения пассажирам этих поездов, которые ожидают свои рейсы.

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УЗ добавляет, что в очередной раз обратилась к своим венгерским коллегам с требованием «наладить бесперебойное движение для наших пассажиров».