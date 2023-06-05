«Это просто диверсификация». Сийярто бросился оправдываться перед Кремлем за контракт на поставки газа из Азербайджана 5 июня, 15:53 Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоносителей, но ведет переговоры и с другими их производителями с целью диверсификации.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы не собираемся заменять российские поставки — ни по нефти, ни по газу. Россия была для нас надежным партнером: и Газпром, и производители нефти. (…) Другой вопрос — диверсификация. Но, с нашей точки зрения, это не означает, что мы хотим заменить один источник другим. Диверсификация для нас означает, что мы ищем и другие источники, но не с целью замены российских ресурсов», — сказал он.

Видео дня

Сийярто отметил Азербайджан и Турцию как основных поставщиков, которые могут поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа и с которыми Венгрия ведет переговоры.

Как сообщалось, азербайджанская госкомпания SOCAR и венгерская MVM CEEnergy заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию.

Он предусматривает начало поставок газа в четвертом квартале 2023 года объемом 100 млн кубометров.