Венгрия продолжит и расширит эмбарго на экспорт украинской агропродукции 13 сентября, 13:04 Збір урожаю в Київській області початок серпня 2022 року (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Венгрия объявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет, который истекает 15 сентября.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Reuters.



Кроме этого, он заявил, что новые национальные ограничения будут касаться более широкого спектра украинских продуктов, чем действующие меры.

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«Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке», — подчеркнул министр.

В то же время в Болгарии, несмотря на заявление венгерского министра, объявили, что намерены отменить эмбарго на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после окончания срока его действия.

Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».

Выборы в Польше состоятся 15 октября 2023 года.

Зато Украина объявила, что обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле, если Польша продолжит эмбарго на экспорт украинского зерна.