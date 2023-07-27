Сотни тысяч долларов. Британия разрешила подсанкционным российским олигархам тратить средства на домработниц и частных поваров — NYT 27 июля, 17:54 Михаил Фридман (Фото:Pavel Golovkin / Pool via Reuters)

Британское правительство разрешило российским подсанкционным олигархам тратить сотни тысяч долларов на частных поваров, шоферов и домработниц, хотя их банковские счета заморожены, сообщает NYT.

Ссылаясь на соответствующие документы, журналисты выяснили, что деньги позволяют тратить из-за отдельных лицензий, которые выдает правительство. В отдельных случаях олигархам разрешалось тратить на жизнь более миллиона долларов в год. В прошлом году Министерство финансов Великобритании выдало не менее 82 лицензии, значительное их количество находится на рассмотрении.

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Согласно документам, основатель Альфа Банка Михаил Фридман получил лицензию на оплату услуг домашнего персонала, состоящую из 19 сотрудников. За десять месяцев сумма выплат составила около $400 тысяч. Также Фридман получал ежемесячное пособие в размере $9 тысяч для покрытия «основных потребностей своей семьи». Его бывшему деловому партнеру Петру Авену разрешили ежемесячное пособие в размере $77 тысяч. Большинство идет по охранной компании.

Лицензии являются частью санкционных систем по всему миру, в частности в США. Но если Вашингтон обычно выдает лицензии по гуманитарным причинам или для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг, британские критерии более широкие. В недавнем правительственном отчете говорится, что лицензии «выдают для защиты индивидуальных потребностей и потребностей бизнеса в Великобритании».

25 марта 2022 года российский миллиардер, совладелец Альфа-Групп Петр Авен, против которого ЕС и Великобритания ввели санкции, заявил, что не знает, «как теперь выживать», и не понимает, сможет ли пользоваться услугами уборщицы и водителя.