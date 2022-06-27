Помощь союзника. Великобритания предоставит Украине более $12 млн для ремонта железных дорог 27 июня, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Великобритания намерена выделить до 10 млн фунтов (около $12,28 млн) на ремонт украинских железных дорог, чтобы облегчить вывоз зерна из страны.

Об этом сообщает офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на материалы и оборудование для украинских железных дорог для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге», — сказано в сообщении.

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«Российские атаки не только препятствуют отправке зерна из Украины через Черное море — маршрут, по которому исторически экспортировалось 96% украинского зерна, но и нарушают железнодорожный экспорт», — добавили британские власти.

Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как «максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна».

Ранее Борис Джонсон заявлял, что Великобритания готова предоставить помощь в разминировании побережья Украины для экспорта зерновых.

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