Крупная французская компания заинтересовалась производством в Украине энергии из мусора

Крупная французская компания Suez заинтересовалась концепцией использования мусора для генерации энергии в Украине, а также регионами для реализации проектов в этой сфере.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Стороны договорились вместе разработать финансовую модель установления в Украине мощностей по генерации энергии из твердых бытовых отходов и подготовить ряд потенциальных проектов", - говорится в сообщении.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, в Украине есть значительный потенциал для установления подобных мощностей. Ежегодно на полигоны вывозится 10 млн тонн мусора, из которых можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт*год ектроэнергии в год.

"Установив биогазовые станции, электроэнергию, сгенерированную когенерационными установками, можно реализовывать в сеть по выгодному "зеленому" арифу, привязанному к курсу евро. Например, сегодня он составляет 12,4 евроцента/кВт*ч. Тепло, в свою очередь, будет поставляться потребителям", - отметил глава ведомства.

Suez имеет более чем 160-летнюю историю и работает на 5 континентах в сфере эффективного управления ресурсами, в том числе, по производству энергии из мусора.

Suez имеет большой опыт по переработке 40 млн тонн отходов в год в Европе и за рубежом. Из них 7 млн тонн используются для генерации энергии на 56 заводах.

Среди успешных проектов компании - завод по переработке 210 тыс. тонн отходов в год для дальнейшего производства энергии. Проект внедрен в Познани (Польша) в рамках частно-государственного партнерства.

Учитывая рекомендации Международной финансовой корпорации (IFC), Suez выбран для реализации крупнейшего в Сербии контракта о государственно-частном партнерстве, в рамках которого в Белграде будет установлено завод по переработке 340 тыс. тонн мусора в год и производства электроэнергии и тепла. Электрическая мощность завода составит 25 МВт, а тепловая - 56 МВт. Объем инвестиций составит 300 млн евро.