Зимой или уже летом? В ДТЭК рассказали, когда ждать следующих блэкаутов 15 мая, 08:49 Отключение света в Украине в результате российских ракетных ударов зимой 2022/2023 (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

В следующий отопительный сезон украинская энергосистема войдет с гораздо меньшим запасом прочности. Следует существенно ускорить темпы ремонтных работ, чтобы не вернуться к отключениям электроэнергии.

Об этом в эфире общенационального марафона Єдині новини заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает Укринформ.

«Сейчас идет ремонтная кампания (на АЭС, — ред.). Четыре атомных энергоблока уже в ремонте, пятый выходит в ремонт. Поэтому в июне-июле Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который будет перекрывать импорт из стран ЕС, как это уже было в январе-феврале. Поэтому никаких веерных отключений света летом не будет», — заверил он.

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В то же время Сахарук прогнозирует возможные проблемы с началом нового отопительного сезона, в который Украина войдет со значительно меньшим объемом имеющихся мощностей.

«У нас пока повреждено 75% тепловой генерации. Только нашей компании необходимо отремонтировать 9 энергоблоков общей мощностью 1,5 ГВт. Что касается распределительных сетей, то только в нашей компании повреждено почти 12 тыс. км линий электропередач, почти 4 тыс. распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой», — предупредил Сахарук.

Он подчеркнул, что уже сейчас нужно значительно ускорить ремонтные работы и увеличить их финансирование во избежание проблем в предстоящем отопительном сезоне.

«Финансирование ремонтной кампании — важнейшая общая для власти и компаний задача. Я бы сказал, критическая задача. Конечно, компании производят текущие ремонты, но объемы этих работ колоссальны. А темпы напрямую зависят от объема финансирования. Таких средств нет ни у одной компании, не только у нашей. К сожалению, пока я не могу сказать, что мы будем на 100% готовы к следующему отопительному сезону, учитывая существующие темпы ремонтных работ. Нужно ускоряться», — сказал Сахарук.

Как известно, летом Энергоатом планирует более чем на два месяца вывести в ремонт половину энергоблоков АЭС.



Также глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий допустил дефицит мощности для производства электроэнергии летом.