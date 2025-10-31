Покупатель недоволен. Ведущий украинский производитель мороженого продал завод в Польше

Один из крупнейших производителей замороженных продуктов в Украине, компания Три медведя, продала польскому предпринимателю Яну Подлясинскому завод замороженных продуктов Calfrost в Калише (Польша) за более 5 миллионов злотых (более $1,36 млн).

Об этом пишет издание Faktykaliskie.info.

В течение 20 лет Calfrost Kalisz принадлежала компании Nordis Chłodnie Polskie. Осенью 2023 года компанию Nordis приобрел украинский инвестор, компания Три медведя, производитель мороженого и замороженных продуктов.

Вскоре после покупки новый владелец объявил о закрытии завода замороженных продуктов в Калише из-за убыточности. Весь персонал — около 50 работников — был уволен, говорится в публикации.

Предприятие выставили на продажу с сентября прошлого года.

Этот объект состоит из трех участков общей площадью почти 3 гектара. На участке расположены офисное здание, склады, промышленные помещения, производственный цех и морозильная камера.

«Сначала украинский владелец оценивал недвижимость почти в 13 миллионов злотых, позже снизил цену до 5,8 миллиона злотых», — говорится в публикации. — «Покупателя нашли. Ян Подлясинский, предприниматель, руководит двумя отелями, транспортной компанией и инвестирует в недвижимость по всей Польше».

Подлясинский подписал предварительное соглашение с украинской компанией в конце сентября. Он говорит, что предварительно осмотрел завод и точно знал, что продается.

При этом через три дня после подписания предварительного соглашения руководство Calfrost подписало контракт с другой компанией на демонтаж и вывоз холодильных компонентов завода, говорится в публикации.

«Я впервые вижу нечто подобное. У меня около двадцати таких договоров, и я просто никогда не видел, чтобы здание перемещали, сносили или уничтожали после проверки. Это первый такой случай, с которым я сталкивался», — рассказал Подлясинский.

В то же время отмечается, что предметом продажи была не компания Calfrost Kalisz как юридическое лицо, а принадлежащее ей имущество.

Поляки отмечают, что не были проинформированы о планах Calfrost и не давали согласия на такое вмешательство в оборудование холодильного склада. Кроме того, украинская сторона подписала соглашение с компанией по демонтажу, декларируя, что помещение завода свободно от претензий третьих лиц.

«После покупки, после окончательной сделки, я должен был вызвать специалистов, которые просто осмотрели бы оборудование, чтобы узнать, сколько оно стоит. Можно ли его снова ввести в эксплуатацию, можно ли использовать как морозильную камеру», — отметил польский предприниматель, — «Сейчас мы никогда не узнаем наверняка, и, по моему мнению, завод настолько сильно поврежден, что там точно никогда не будет холодильного склада».

Оборудование было разобрано без возможности ремонта. его продали по ценам металлолома, хотя часть его, вероятно, еще могла исправно функционировать, говорится в публикации.

Как рассказал Подлясинский, украинская сторона снизила цену сделки на 300 000 злотых из-за этого недоразумения. В то же время генеральный директор Calfrost заявил, что снижение цены было жестом доброй воли со стороны продавца, а покупатель был проинформирован о планах демонтажа оборудования.

Новый владелец земли изначально планирует использовать актив под складские помещения, но не исключает других вариантов.

Как сообщалось, в конце 2023 года владелец компании Три медведя Дмитрий Ушмаев получил контроль над польской Nordis, которая владеет заводом замороженных продуктов.

В собственности Nordis — завод на западе страны в 53 км от Германии и складские помещения. Компания производила более 100 видов мороженого и полуфабрикатов.

Ушмаев планировал увеличить мощность завода и экспортировать польскую продукцию в другие европейские страны.