Сотни тысяч боеприпасов. Чешский производитель оружия планирует запустить в Украине производство снарядов

Один из крупнейших поставщиков оружия в Украину компания Excalibur Army (Чехия) официально открыла свое представительство в Украине.

Об этом сообщает оборонный холдинг Czechoslovak Group.

Согласно сообщению, этот шаг направлен на активизацию местного сотрудничества, оптимизацию логистики и запуск совместного оборонного производства на украинской земле.

При этом благодаря сотрудничеству с компанией Украинская бронетехника, Excalibur Army подготовила проект местного производства боеприпасов крупного калибра.

«Входя в состав оборонного холдинга Czechoslovak Group (CSG), компания Excalibur Army сыграла решающую роль в поставках вооружения и военной техники в Украину с первых дней полномасштабного вторжения России», — отмечается в сообщении. — «Excalibur Army поставила Украине более тысячи наземных систем, включая танки, БМП, артиллерийские системы и ракетные установки, а также более двух миллионов боеприпасов крупного калибра».

Украинский офис компании будет обрабатывать заказы, документацию и технические консультации, что позволит значительно быстрее реагировать и гибче выполнять операции.

«Основой деятельности компании в Украине будет совместное производство артиллерийских боеприпасов, включая 155-мм снаряды, начатое в сотрудничестве с украинской компанией Украинская Бронетехника», — говорится в сообщении. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в 2024 году и планируют начать производство в 2025 году.

«Мы готовы поставить более 100 000 единиц различных типов 155-мм боеприпасов и 50 000 единиц 105-мм боеприпасов, как только получим государственный заказ», — отметил директор Украинской бронетехники Владислав Бельбас. — «Это масштабная программа производства боеприпасов стандарта НАТО, которая предусматривает лицензированное производство различных калибров в Украине. На момент запуска более 50% производства будет локализовано, а планируется достичь 80%, тогда как наши чешские партнеры гарантируют поставки критически важных компонентов — это переломный момент для оборонной промышленности Украины».

Как сообщалось, в Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, ведущего норвежского производителя вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников.

Укроборонпром и Rheinmetall создадут завод по производству боеприпасов.

В июне 2024 года в Украине заработал первый реализованный проект в рамках сотрудничества Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.

Rheinmetall — крупный немецкий оборонный концерн, который производит боеприпасы и военную технику для Украины. В октябре 2023 года концерн создал совместное предприятие с Украинской оборонной промышленностью.