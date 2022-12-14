Мы не в спринте, мы в марафоне. Почему важно поддерживать баланс работа-жизни во время войны 14 декабря, 12:06 Партнерский проект Владимир Миропольский, HR-лидер компании Corteva Agriscience в Украине и Польше (Фото:Corteva Agriscience)

В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стала одной из наиболее внедряемых работодателями в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Не стояли в стороне и компании в Украине. Так, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какими практиками располагают работодатели сейчас и как поддерживают семьи в это сложное для всех время.

Видео дня

Вторжение России обеспечило безопасность сотрудников приоритетом менеджмента, и одновременно максимально сплотило коллектив, говорит Радио НВ руководитель отдела персонала и социальной политики международной научно-исследовательской сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience, Владимир Миропольский. Как сохранять в эти дни культуру корпоративного общения, чем соблюдение гендерного баланса в бизнесе приближает Украину к европейской нации, почему выход с российского рынка сразу после 24 февраля является признаком постоянных ценностей компании и на какие преференции могут рассчитывать ее сотрудники, у которых родились дети, — в его интервью.

Давайте сначала расскажем о предприятии, которое вы представляете.

Corteva Agriscience — это международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания, работающая более чем в 140 странах мира, объединяющая более 20 тысяч сотрудников и акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Наша компания была сформирована как независимая организация в 2019 году в результате объединения двух глобальных компаний Dow и DuPont и последующего обособления сельскохозяйственного бизнеса. Формируя новую структуру, мы ориентировались на лучшие практики этих компаний и сейчас являемся лидерами именно в сельскохозяйственном направлении.

Фото: Corteva Agriscience

В прошлом году фокус в корпоративном секторе был сосредоточен на внедрении политик баланса работы и семьи — 80%, политики гендерного равенства — 78%. Большинство из них интегрированы в другие корпоративные политики. В основном отдельные разделы по поводу гендерного равенства, баланса работы и семьи, ответственного отцовства, противодействия домашнему насилию существуют в кодексах этики и в политиках многообразия. Отдельные программы баланса работы и семьи или ответственного родительства имеют только 16% компаний. А что происходит сейчас? Что изменилось с начала полномасштабной войны 24 февраля? Что вы почувствовали на опыте компании, которую представляете?

Из-за значительных масштабов войны мы столкнулись с вызовами, как и все другие компании, но, несмотря на это, мы продолжаем практики, которые были и до войны. Также стараемся приспособиться к новой реальности, дополнительно помогать нашим сотрудникам работать, быть эффективными. Во-первых, заботясь о своей безопасности. Для нас безопасность сотрудников — это самое важное. Поэтому остальные вопросы становились актуальными, когда люди сами или с помощью коллег, с помощью компании, в частности коллег из других стран, оказывались в безопасности, кто-то заграницей, кто-то в Украине. Таким образом, компания продолжала функционировать. И все наши практики по гендерному балансу, гибкому рабочему графику — все это остается.

Сколько сотрудников работало в Украине, когда началась война? С какими крупнейшими вызовами вы встретились? Вы говорите «безопасность», как вы смогли о ней позаботиться?

У нас в Украине около 500 коллег, работающих в компании. Также мы имеем производство на Полтавщине, где в самом начале полномасштабной войны из-за соображений безопасности приостановили производство. Буквально через несколько недель, по просьбе коллектива, работу возобновили.

Часть коллег выехала за границу или в другие регионы Украины. Все сотрудники общаются, помогают друг другу. К этой помощи присоединялись коллеги из Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и других. Они встречали украинских коллег и их семьи, приютили у себя дома, искали, где остаться. Помогали с поиском жилья, садика, школы, помогали чувствовать себя более или менее безопасно. Также финансово компания поддерживала коллег с самого начала войны.

Людям выплачивали социальную помощь, чтобы они могли обустроиться на новом месте? А психологическая поддержка сотрудников осуществляется? Если да, поясните, пожалуйста, каким образом?

Да, все сотрудники получили финансовую помощь. Что касается психологической помощи, то еще до начала полномасштабной войны у нас начала действовать программа психологической поддержки, когда все сотрудники в Украине могут позвонить по телефону на горячую линию, где есть независимый психолог, который может провести психологическое консультирование. Раньше, когда можно было еще увидеться с этим психологом, то встречались очно, но сейчас это все происходит по телефону. Коллеги могут обращаться по любым психологическим вопросам на эту линию.

Фото: Corteva Agriscience

Отпуска и выходные, чрезвычайно важный вопрос сейчас, во время войны. У вас в компании они важны? Что вы говорите своим сотрудникам?

Мы подчеркиваем, что нужно соблюдать баланс работа-жизнь, потому что мы сейчас не в спринте, мы в марафоне. Нам нужно заботиться о себе, своей семье. И когда нужно взять отпуск, в какие-то дни отключить связь, заняться своими делами, своей семьей, все это поддерживается компанией. Такой баланс у нас был и до войны, и сейчас руководители к этому относятся с еще большим пониманием.

Какую особую поддержку во время войны оказываете людям, женщинам, в частности, с несовершеннолетними детьми?

Мы поддерживаем всех сотрудников, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются наши коллеги, в том числе женщины с детьми. К примеру, те, кто сейчас вернулся в Киев или оставался в Киеве с детьми, переживают отключение света, невозможность подключаться к учебе или как-то организовать свою жизнь. Поэтому мы предоставляем возможность сотрудникам вместе с детьми приходить к нам в офис, в котором есть генератор. Такая возможность является дополнительной опцией и коллеги ее используют.

Как изменилась культура корпоративного общения во время войны? Вы уже говорили, что продолжаете поддерживать связь с сотрудниками, они сами общаются между собой и поддерживают друг друга. Что еще?

Я бы сказал, что с началом войны большая команда стала еще ближе друг к другу. Уже мы помогаем не только друг другу, но еще и родственникам. Есть разные инициативы, которые наши сотрудники поддерживают, в частности, волонтерские, помощь ВСУ. Все начали сплачиваться, помогать, собирая деньги на разные проекты, параллельно с тем, что компания также ввела гуманитарные проекты для поддержки населения Украины. На такую помощь всем нуждающимся уже выделили более 60 млн грн.

Во время войны обостряются социальные вопросы и проблемы. К примеру, о гендерно обусловленном насилии. Скажите, пожалуйста, внедряет ли ваша компания поддержку сотрудников или сотрудниц, пострадавших от домашнего насилия? Что вам вообще об этом известно на примере вашей компании?

Еще до войны, за два года до этого, мы в компании начали работу по предотвращению домашнего насилия — проводили тренинги для сотрудников, чтобы они знали, куда обращаться, как его обнаруживать на начальных стадиях. То есть, мы стараемся сделать более опытными людей, которые могут оказаться в такой ситуации, чтобы они знали, как действовать. Сейчас, когда война началась, коммуникация больше идет онлайн, но мы продолжаем уделять этому внимание.

Фото: Corteva Agriscience

Профилактическая очень большая работа производится, я так понимаю. Напомним, что до 10 декабря проводится глобальная кампания «16 дней активизма против насилия». Ее цель — привлечь внимание к проблемам преодоления гендерно обусловленного насилия. Что-то знаете об этой акции? Может быть, ваша компания также к ней присоединяется?

Да, присоединяется. Все вопросы связанные с гендерным балансом, с гендерным равенством, поддержкой женщин — это все в культуре компании. Вообще внимание к людям, безопасности людей очень важно, это одна из наших ключевых ценностей.

Corteva не терпит никаких проявлений насилия. И, в частности, поэтому наша компания с самого начала войны заявила, что выходит из России, из напавшей на Украину страны-агрессора. И мы закрываем там бизнес, придерживаясь своих ценностей. И мы едва ли не единственная международная сельскохозяйственная компания, которая именно так сделала на нашем рынке.

Какие проблемы решаете абсолютно собственными силами, а где нуждались в помощи государства? В нашем разговоре есть возможность обратиться к представителям государства, сказать, что в этом, этом и вот в этом вы нам можете помочь сейчас, во время войны. В чем вы нуждаетесь? Какой поддержке?

В этой ситуации очень важно эффективное сотрудничество бизнеса и государства, властных структур. Многие вопросы, связанные с сотрудничеством с Министерством аграрной политики, касающиеся эффективного функционирования именно в Украине, возможности производить семена в Украине, а также продавать здесь средства защиты и помогать фермерам. То есть само содействие в бизнес-процессах. Такие возможности дают нам, как компании, поддерживать население, наших сотрудников, платить налоги, помогать Украине стать преуспевающей, мирной, свободной страной.

Проблемы с подбором персонала. Насколько они актуальны для вас сейчас, во время войны? Потому что мои гости часто улыбаются этому вопросу и говорят: «Нет, сейчас таких проблем нет. Мы стараемся спасти тех сотрудников, которые есть, мотивировать их для того, чтобы они остались на работе. Мы стараемся их поддержать во время этой войны, мы стараемся, чтобы им было как можно лучше, новых сотрудников пока не ищем». Что происходит у вас?

В нашей компании мы также максимально поддерживаем наших сотрудников. Но ведь есть также необходимость привлечения новых сотрудников. Есть перемещение людей, смена позиций. И потому да, ищем, но немного, по сравнению с довоенными временами. При этом сказал бы, что ситуация на рынке очень активизировалась за последние месяцы. Не в таком формате, как это было раньше, но продолжаем.

Фото: Corteva Agriscience

Считаете ли вы, что принципы гендерного равенства являются признаком европейской компании? И является ли это цементом интеграции украинского бизнеса в европейское корпоративное сообщество?

Конечно, это одна из основ европейского мировоззрения. С точки зрения успешных стран, успешных обществ, те страны, которые после внутреннего опроса утверждают, что люди там себя чувствуют счастливыми, — именно те страны, где гендерное равенство, гендерные балансы являются важными аспектами в жизни людей и работе компаний. И именно когда мы работаем в компании, вводя такие стандарты, то дальше это уже распространяется и в обществе. То есть по шагу, понемногу, и общество развивается, и мы становимся все ближе к европейскому сообществу. Хотя наша нация уже доказала, что у нас очень сильные европейские ценности.

Каким собственным уникальным опытом можете поделиться относительно политик, дружественных к семье, лояльности к сотрудникам и их семьям во время войны? Некоторые выводы, итоги для нас озвучьте, пожалуйста.

Во-первых, это поддержка всех тех политик, которые были раньше. Это связано с программами гибкого рабочего времени, возможность работы удаленно, возможность сотрудникам приводить в офис детей. Поддержка в медицинском страховании не только сотрудников, но и семей. Также со следующего года мы вводим глобально и в Украине, несмотря на нашу ситуацию возможность брать долгосрочный отпуск для родителей после рождения ребенка за счет компании. То есть, компания оплачивает в течение 16 недель такой декрет и для мужчин, и для женщин. Когда мы говорим о гендерном равенстве, подразумевается, что мы вообще думаем о семье как таковой.

Прослушать интервью можно на подкасте: https://podcasts.nv.ua/rus/episode/17342.html

