Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Мельника 11 апреля, 19:21 Вадим Мельник (Фото:Олександр Медведєв / NV)

Кабинет министров во вторник, 11 апреля, уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram подтвердил эту информацию и заявил, что Мельник написал заявление по собственному желанию. По словам Железняка, временным руководителем БЭБ станет первый заместитель Мельника Эдуард Федоров, который ранее был замначальника отдела Киевской таможни и начальником управления СБУ в Сумской области.

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Кабмин назначил Мельника директором БЭБ 20 августа 2021 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу.

Конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ возглавлял Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака. О намерении властей назначить на эту должность Мельника в середине июля 2021 года написал директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн, а также заявлял подававший документы на конкурс экс-глава Минфина Александр Данилюк.



Журналист Юрий Бутусов также сообщал, что назначение Мельника на должность руководителя Госфискальной службы поддерживал заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. В ходе собеседования на должность директора БЭБ Мельник сказал, что знаком с Татаровым со времен работы в налоговых органах при Януковиче, когда разрабатывалась новая редакция Уголовного процессуального кодекса (принята в 2012 году).

В интервью NV Мельник на вопрос о Татарове сказал, что сейчас у БЭБ нет коммуникаций с Офисом президента.