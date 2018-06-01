В Житомирской области решили построить норковую ферму

Датский инвестор Ханс Олесен решил построить норковую ферму в Житомирской области.
Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Инвестиционный проект предусматривает строительство норковой фермы в Коростышевском районе на 5 тыс. маточных голов. Кроме того, в течение пяти лет инвестор планирует расширить ферму на 10 тыс. Сумма инвестиций для строительства фермы составляет €800 тис.
Также инвестор планирует развивать социальную сферу и социальные объекты района.
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