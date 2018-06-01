В Житомирской области решили построить норковую ферму

0 комментировать
Проект предусматривает строительство норковой фермы на 5 тыс. маточных голов
Фото: http://h-e.com.ua

Проект предусматривает строительство норковой фермы на 5 тыс. маточных голов

Датский инвестор Ханс Олесен решил построить норковую ферму в Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Инвестиционный проект предусматривает строительство норковой фермы в Коростышевском районе на 5 тыс. маточных голов. Кроме того, в течение пяти лет инвестор планирует расширить ферму на 10 тыс. Сумма инвестиций для строительства фермы составляет €800 тис.

Также инвестор планирует развивать социальную сферу и социальные объекты района.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове