В ЗАЗ заявили об угрозе банкротства

Корпорация УкрАвто готова законсервировать производство на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ).

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает Громадське.

В Укравто отметили, что сейчас ЗАЗ пытается искать любые заказы - выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS, чтобы сохранить предприятие. Но если в ближайшее время ситуация не изменится, единственным выходом действительно будет консервация производства и прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли как таковой, добавили в корпораци.

В УкрАвто также напомнили, что завод закончил 2017 с большими убытками.

Так, за 9 месяцев получено убытков на 170 млн грн. При этом, расчетная сумма убытков в годовом отчете составит около 296 млн грн, с учетом убытков от переоценки кредитного портфеля. По состоянию на январь в ЗАЗ задолженность по кредитам - 3 млрд грн и $24 млн.

Также в прошлом году было произведено 1674 автомобиля при проектной мощности 150 тыс. авто в год.

На рынке Украины было продано 80 тыс. автомобилей, из которых ЗАЗ смог реализовать 1673 новых авто.

УкрАвто зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАЗ, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

В числе партнеров - Daimler AG, General Motors, Maserati SpA, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery,АвтоВАЗ.