В Vodafone рассказали, какие города первыми получат 4G-связь

Мобильный оператор компания Vodafone Украина планирует до апреля запустить 4G-связь в 20 городах Украины.

Об этом заявила СЕО оператора Ольга Устинова, передает Интерфакс-Украина.

4G-связь запустят в диапазоне 2600МГц. Устинова подчеркнула, что связь четвертого поколения будет запускаться постепенно. Первый запуск технологии охватит такие города, как Киев, три города Киевской области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.), Харьков, Купянск (Харьковская обл.), Запорожье. Энергодар (Запорожская обл.), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.), Луцк, Кропивницкий, Одесса,·Херсон.

Кроме того, до июля 4G-сеть будет запущена в 28 городах. Отмечается, что к запущенным ранее добавятся Бровары, Ирпень (Киевская обл.) Лиманка (Одесской обл.), Бердянск (Запорожской обл.) Ужгород, Мукачево (Закарпатской обл.), Паляниця и Яремче (Ивано-Франковской обл.).

В компании также заявили, что более 30% абонентов готовы к использованию 4G связи, а среднее потребление трафика на абонента в сети оператора составляет 4 Гб. Ожидается, что с внедрением технологии связи четвертого поколения, потребляемый трафик вырастет в два раза.

Напомним,что в январе мобильные операторы на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2,5 млрд грн за семь лотов.

В марте, украинские операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell на тендере для запуска связи стандарта 4G приобрели лоты на 3,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Vodafone залез в долги ради 4G в Украине.