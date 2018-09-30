В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla

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Илон Маск оставит за собой общее руководство Tesla

Илон Маск оставит за собой общее руководство Tesla

В субботу, 29 сентября, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании-автопроизводителя.

Как передает DW, из текста заявления следует, что Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста председателя совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет. При этом он сохранит за собой должность гендиректора Tesla.

В состав совета директоров Tesla должны быть избраны два новых независимых представителя.

Также и Маск, и Tesla выплатят по 20 миллионов долларов штрафа. 

Официального подтверждения этого сообщения от Tesla или Маска пока не поступало. 

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

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