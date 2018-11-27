В Укрзализныце заявили о введении спецрежима перевозок опасных товаров

Компания Укрзализныця вводит специальный режим перевозок товаров группы риска.

Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныце Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, компания вводит специальный режим перевозок товаров группы риска, таких как, например, нефтепродукты.

"Мы также вводим специальный режим контроля за невоенными опасными грузами. Это в особенности касается нефтепродуктов и других грузов, имеющих признаки риска: они будут охраняться отдельно", - сказал он.

Кравцов считает, что это никак не повлияет на перевозки, но введенный спецрежим контроля усилит сохранность указанных категорий грузов, обеспечит непроникновение третьих лиц в места их дислокации.

"Но это никак не скажется на общих объемах грузоперевозок. Мы работаем в штатном хоть усиленном режиме", - заявил он.

Также Кравцов отметил, что не видит причин для срыва грузоперевозок по всем видам грузов из-за введения военного положения в отдельных областях Украины

"Мы технологически готовы выполнять все задачи правительства. Рисков для срыва зернового сезона, перевозки товаров металлургического комплекса мы не видим", - сказал он.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Позже стало известно, что предприятия Укроборонпрома переходят на особый режим работы из-за военного положения.