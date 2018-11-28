В Укрзализныце рассказали, когда первые локомотивы General Electric начнут курсировать по Украине

Компания Укрзализныця намерена начать эксплуатацию первых восьми локомотивов TE33A серии Evolution производства General Electric, полученных компанией в этом году, в начале декабря.

Об этом сообщил глава правления Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни мы готовы к приему восьми локомотивов, которые полностью укомплектованы на Крюковском заводе. После этого мы планируем на следующей неделе запустить их публично в работу", - сказал он.

Первые тепловозы GE будут использоваться на юге Украины: на участках Долинская-Николаев (до 8-10 штук) и в зоне Мелитопольского депо.

Кроме того, глава правления уточнил, что 15 ноября была завершена необходимая сертификация тепловозов, которая подтверждает их соответствие требованиям правил безопасности и техническим условиям заказа.

Напомним, что Укрзализныця уже получила 15 новых локомотивов Тризуб, еще 15 ожидаются в первом квартале 2019 года. 11 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее чем 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

8 ноября 2018 года начались испытания на Укрзализныце первого тепловоза американской компании General Electric - ТЕ33АС Тризуб.