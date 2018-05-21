В Укрзализныце пообещали запустить Воздушный экспресс в Борисполь в этом году

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь (Воздушный экспресс) будет завершено вовремя – в ранее согласованные сроки, то есть в декабре этого года.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба правительства.

"Тяжелый срок, но до 1 декабря (2018 года) объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласовываем вид станции", - сказал Кравцов.

"Важно до 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт – чтобы качественно добираться до аэропорта или из аэропорта по городу и по другим городам Украины", - отметил в свою очередь Гройсман.

Напомним, что в феврале 2018 года правительство Украины пообещало завершить строительство скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь в декабре этого года.

В марте 2018 года, Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта, компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки до аэропорта Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала Киев-Пассажирский, через станцию ​​Выдубичи до терминала D аэропорта Борисполь. Расчетное время в пути - 35 минут. Приблизительная стоимость проезда – 80-120 грн.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии, - 11 поездов PESA 620 м на 91 место и 2 поезда PESA 630 м на 192 места.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму свыше $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору свыше $20 млн.