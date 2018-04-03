В Укрзализныце назвали победителей тендеров на поставку дизтоплива по мировым ценам

Центр обеспечения производства Укрзализныця определил победителей тендеров на закупку 60 тыс. тонн дизельного топлива с применением формульного расчета цены с учетом показателей Platts.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Победу одержали компании Анвитрейд, Август Пром, ОККО Контракт и Торговый дом Сокар Украина, говорится в данных системы публичных закупок ProZorro.

Сейчас победителям торгов направлено уведомление о намерении заключить соглашения, ожидается подписание контрактов на поставку дизтоплива по цене, предложенной участниками во время тендерных процедур.

Отмечается, что всего участие в аукционах приняли 6 крупных трейдеров дизтоплива.

В компании также отметили, что формульное изменение цены дает возможность изменять закупочную цену дизельного топлива, учитывая ценовые котировки Platts и курс валюты.

Так, в зависимости от колебаний на рынке цена по контракту может увеличиваться или уменьшаться по формуле с применением индекса изменения показателей Platts.

Напомним, что ранее Укрзализныця объявила тендер на дизтопливо на 3 млрд грн. Компания является крупнейшим потребителем дизтоплива в Украине - годовая потребность составляет 300-350 тыс. т.

Позже директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев заявлял, что Укрзализныця может начать закупать дизельное топливо за границей для создания еще одного канала поставок.

30 января Укрзализныця провела три аукциона, по которым она впервые может приобрести дизельное топливо с применением формульного изменения цены с учетом котировок Platts.

В феврале, Укрзализныця подписала первые договора на поставку дизельного топлива с применением формульного ценообразования.