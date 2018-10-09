В Укртрансгазе рассказали, как повлияли взрывы в Ичне на транзит

Пожар и взрывы боеприпасов на территории арсенала Минобороны вблизи Ични в Черниговской области не влияет на транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора газотранспортной системы Укртрансгаза.

"В 30-километровой зоне от места возникновения пожара, над которой было закрыто воздушное пространство, транзитные магистральные газопроводы Укртрансгаза не проходят", - говорится в сообщении.

Так, украинская ГТС работает в штатном режиме.

Кроме того, для осуществления контроля за развитием чрезвычайной ситуации организованы дополнительные посты мониторинга на объектах газотранспортной инфраструктуры в регионе.