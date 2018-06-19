В Укрпоште заявили о миллиардном убытке от доставки пенсий

Национальный оператор почтовой связи Укрпошта получает от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн убытка ежегодно.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Укрпошты Игорь Смилянский, передает УНИАН.

Также руководитель компании отметил, что если цены регулируются государством, то государству нужно компенсировать потери компании в результате этого регулирования.

По его словам, последний раз тарифы по доставке пенсий пересматривались в 2004 году.

"Если бюджет не выделяет те средства, которые способны компенсировать убытки за предоставление услуги, то регулирование отменяется. Таким образом, бюджет точно бы предусматривал, где нужно регулировать", - добавил Смилянский.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Напомним, что Укрпочта в 2017 году получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.