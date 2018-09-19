В Укрпочте рассказали, когда смогут проводить банковские операции

В случае принятия закона Укрпочта запустит обслуживание своих карт в течение года

87 ведущих почтовых операторов мира являются банками, для Укрпочты возможность стать банком появится после принятия законопроекта в Верховной Раде, который предлагает уполномочить почтового оператора предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и осуществлять эмиссию электронных платежных средств, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии.

Об этом сообщил руководитель компании Укрпочта Игорь Смелянский в интервью liga.net.

"Сейчас мы обслуживаем 4,5 млн пенсионеров. Вот уже базовая цифра. Это только пенсионеры, а в селах живут не только они. Поэтому я уверен, что если мы будем единственным финансовым институтом и сделаем это выгодно и удобно (не через административное давление, - ред.), это сработает…А зная больше о клиенте, мы начинаем делать деньги на информации", - сказал Смелянский.

По его прогнозу, в случае принятия закона Укрпочта запустит обслуживание своих карт в течение года.

Кроме того, он отметил, что сейчас Укрпочта устанавливает 5000 терминалов для приема банковских карт. Также компания планирует выдать 5-7 миллионов банковских карт в случае принятия соответствующего закона.

Как известно, Укрпочта выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк выступает против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации Приватбанка превысила 50% рынка.

Ранее в Укрпочте сообщали, что компанией рассматривается три сценария развития финансовых услуг – или самостоятельно, или путем покупки банка, или сотрудничества с другими финучреждениями.

По словам главы Укрпочты, на данный момент компания уже ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.

В декабре 2017 года НБУ уточнил для Укрпочты требования относительно денежных переводов.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.