В Укрпочте предупредили о возможном прекращении доставки счетов за газ Сегодня, 08:42 17 Цей матеріал також доступний українською Во многих областях Украины начали отключать отделения Укрпошты от газа Фото: Укрпочта/Facebook

Национальный оператор почтовой связи – компания Укрпочта может прекратить доставку счетов и сбор платежей за потребленный населением газ в ответ на прекращение газоснабжения почтовых отделений в ряде регионов газораспределяющими компаниями.

Об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский написал на своей Facebook-странице.

По его словах, во многих областях Украины начали отключать отделения Укрпошты от газа. "Мы со своей стороны сделали все, чтобы вовремя подать все документы и номинации. Я 11 раз прерывал совещания, чтобы по 10 раз подписать электронной цифровой подписью номинации, получая ответы что Система не приняла по технической причине. После этого возили в бумажной форме", – написал глава Укрпочты.

Кроме того, он призвал газораспределяющие компании прекратить такую практику.

"Мы обязательно разберемся кто в этом виноват… Но я публично призываю коллег из облгазов прекратить этот беспредел. Вы перекроете нам тепло – мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, потому что в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское", – добавил Смелянский.

Напомним, что ранее гендиректор госпредприятия Укрпочта Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.

Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

Также в Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

20 ноября, сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2019 год заложены 500 млн грн на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.