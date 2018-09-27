В Укрпочте предупредили о возможной остановке импорта из-за закона "о трех посылках"

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В Укрпочте считают, что закон
Фото: Укрпочта

В Укрпочте считают, что закон "о трех посылках" был принят в нарушение всех норм

Компания Укрпочта прогнозирует возможность остановки импорта товаров в Украину из-за несовершенства закона об ограничении безналоговых пересылок товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях тремя отправлениями в месяц (закон "о трех посылках").

Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает Интерфакс-Украина.

"Если ее (норму о трех посылках, - ред.) не отменят, встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность Укрпочты. Это будет вина таможенника, который не захочет брать на себя ответственность при подсчете, какая все-таки из пяти посылок четвертая. Я заранее всех предупреждаю: если весь аэропорт Борисполь будет завален международными посылками в несколько слоев – это вопрос не к Укрпочте, это вопрос к тем, кто принимал этот закон", - отметил он.

Кроме того, руководитель Укрпочты отметил, что есть другие способы борьбы с нелегальным импортом, в том числе работа с базой IMEI-кодов, изменение схемы налогообложения ФОПов.

По его словам, закон был принят в нарушение всех норм, поскольку не было оценки того, сколько будет стоить государству реализация такой инициативы. "Сколько времени займет эта реализация, тем более с учетом проведения масштабного тендера на систему artificial intelligence и ее разработку", - сказал Смелянский.

Кроме того, он добавил, что несмотря на вступление указанного закона в силу с 1 января 2019 года, расходы таможни в госбюджете на 2019 год с целью реализации этой инициативы не увеличены.

Он также отметил наличие множества вопросов к реализации этого закона: как определять четвертую посылку, как обеспечить законную распаковку, оценку, сколько времени и людей займет реализация проекта в масштабах страны.

"В других странах есть ограничение на стоимость завозимых посылок, на количество – нет. В Евросоюзе действительно установлен лимит в 22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. Как можно пытаться устанавливать одинаковые правила для рынка в 500 млн чел. в ЕС и 40 млн - в Украине?", - добавляет он.

В то же время и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов в интервью агентству  отметил, что с реализацией проекта по контролю за почтовыми отправлениями действительно есть сложности.

"Мы над системой контроля работаем, но действительно есть сложности. На основании того объема данных, который сегодня предоставляется, в частности, почтовыми операторами, нельзя провести идентификацию физлица-получателя и, соответственно, определить, какую по счету посылку он получает", - заявил он.

Напомним, что 8 декабря 2017 года, Верховная Рада Украины ввела ограничения на беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины при самостоятельном пересечении границы и почтовой пересылке.

Ведущие почтовые операторы в Украине обратились к президенту Петру Порошенко  с просьбой ветировать "закон о трех посылках".

Позже стало известно, что ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях – не более трех на протяжении календарного месяца суммарной стоимостью до €150 вступят в силу 1 января 2019 года.

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