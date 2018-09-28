В Укравтодоре назвали причину обысков в облавтодорах

В Укравтодоре прокомментировали обыски в 15 облавтодорах

Кредиты, привлеченные под госгарантии в 2016-2017 годах, направлялись службам автомобильных дорог исключительно по назначению и в соответствии с решениями правительства.

Об этом заявила пресс-служба Укравтодора в ответ на следственные действия, которые проводят правоохранители в 15 службах автомобильных дорог.

Дело касается действий руководителей служб в период 2012-2014 годов. В частности, речь идет о заказе дорожно-строительных работ.

"Ответственно заявляем, что в 2016-2017 годах средства, привлеченные под государственные гарантии, направлялись получателям - службам автомобильных дорог в областях исключительно по утвержденным перечням объектов и направлениям использования средств, определенным постановлениями Кабинета министров от 17.06.15 № 498 и от 29.03.2017 № 303", - сказано в сообщении.

Напомним, что 27 августа обыски прошли в Службах автомобильных дорог Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.