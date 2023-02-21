Ловушка для гурманов. В Украину ввезли французский сыр со смертельно опасными бактериями
Гаперон — французский полумягкий сыр из коровьего молока с белой пенициллиновой корочкой (Фото:Pymouss / wikimedia)
В Украину завезли из Франции сыры с бактерией, вызывающей менингит, сепсис и другие опасные для здоровья человека инфекции.
Как сообщает Госпродпотребслужба Украины, речь идет о партии сыра сорта Гаперон.
«Главное управление Госпродпотребслужбы информирует о получении информационного сообщения… относительно выявления Listeria monocytogenes в сырах (Гаперон) из пастеризованного молока, экспортированного из Франции», — сказано в сообщении.
Производитель этих сыров — SOCIETE LAITIERE DE VICHY, Франция, экспортер в Украину — Thomas Export SA, Франция, получатель в Украине — ООО ТД Гурмандиз, Киев.
После употребления зараженных продуктов Listeria мигрирует от кишечника до центральной нервной системы и половых органов. Клинические проявления листериоза включают менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.
Госпродпотребслужба просит в случае обнаружения в обороте этой продукции сообщать в территориальные управления службы.
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