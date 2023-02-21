Ловушка для гурманов. В Украину ввезли французский сыр со смертельно опасными бактериями 21 февраля, 16:32 Гаперон — французский полумягкий сыр из коровьего молока с белой пенициллиновой корочкой (Фото:Pymouss / wikimedia)

В Украину завезли из Франции сыры с бактерией, вызывающей менингит, сепсис и другие опасные для здоровья человека инфекции.

Как сообщает Госпродпотребслужба Украины, речь идет о партии сыра сорта Гаперон.

«Главное управление Госпродпотребслужбы информирует о получении информационного сообщения… относительно выявления Listeria monocytogenes в сырах (Гаперон) из пастеризованного молока, экспортированного из Франции», — сказано в сообщении.

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Производитель этих сыров — SOCIETE LAITIERE DE VICHY, Франция, экспортер в Украину — Thomas Export SA, Франция, получатель в Украине — ООО ТД Гурмандиз, Киев.

После употребления зараженных продуктов Listeria мигрирует от кишечника до центральной нервной системы и половых органов. Клинические проявления листериоза включают менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.

Госпродпотребслужба просит в случае обнаружения в обороте этой продукции сообщать в территориальные управления службы.

Ранее сообщалось, что в Украине обнаружена партия арахиса с ядовитым веществом афлатоксин-В1.