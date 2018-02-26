В Украину пришла крупная польская строительная компания

Польская строительная компания Mirbud S.A. официально зарегистрировала в Украине дочернюю компанию.

Об этом говорится в сообщении компании.

Главный офис украинской компании Мирбуд будет расположен в Киеве, уточняет агентство Интерфакс-Украина.

Мирбуд зарегистрирована 24 января 2018 года, основным видом деятельности компании указано строительство зданий. Единственным участником компании выступает польское акционерное общество Mirbud в городе Скерневице, руководителем – Марек Голя.

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro, Mirbud S.A. в 2017 году приняла участие в трех тендерах на общую сумму около €24,3 млн по проектам строительства и реконструкции пограничной инфраструктуры Украины.

Mirbud S.A. работает на рынке Польши, в основном в качестве генерального подрядчика во всех сегментах строительства. Согласно данным компании, в ее портфеле на разных стадиях реализации находятся проекты строительства логистических комплексов, торговых центров, жилья и дорог в Польше.

Компания с 2008 года зарегистрирована на Варшавской фондовой бирже (WSE) и последовательно создает холдинг с диверсифицированной деятельностью. В частности, инвестиции в сфере жилищного строительства осуществляет JHM Development S.A., а приобретенные в 2010 года акции компании Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (Быдгощ, Польша) расширили сферу деятельности на дорожное и мостовое строительство, а также производство битуминозных масс.