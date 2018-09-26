В Украину прибыла первая крупная партия локомотивов General Electric

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Еще 7 локомотивов General Electric прибыли в Украину
Фото: Евгений Кравцов

Еще 7 локомотивов General Electric прибыли в Украину

В морской торговый порт Черноморск прибыли семь новых локомотивов General Electric (GE) TE33AC Тризуб.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Из США они выехали примерно месяц назад. Через несколько дней отправятся на доукомплектование в Украине", – отметил он.

Прибытие следующей партии ожидается через две недели

По словам Кравцова, уже в ноябре восемь локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге.

"Планируем задействовать их для перевозок в южном направлении. Надеюсь, что сможем первые 30 тепловозов получить до конца года", – добавил он.

Напомним, что 11 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

В начале недели стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.

Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям".

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