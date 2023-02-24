Вниманию любителей ризотто. В Украину ввезли итальянский рис с особо опасным канцерогеном 24 февраля, 16:43 Для ризотто используется круглый богатый крахмалом рис (Фото:Number55 / Wikimedia)

В Украину из Италии ввезли партию риса для ризотто с превышением допустимого уровня кадмия, опасного для человека канцерогена.

Как сообщает Госпродпотребслужба, производителем опасного продукта является Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Италия; трейдером — WB Polska Sp. z oo, Польша; получателем в Украине — ООО Бюро Вин, Киев.

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Кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но прежде всего в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет. Кадмий оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, опасных для человека.

Госпродпотребслужба просит в случае обнаружения в обращении этой продукции сообщать территориальные управления службы.

Ранее сообщалось, что в Украину ввезли французский сыр со смертельно опасными бактериями.