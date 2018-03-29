У украинцев украли шесть лет дешевых авиарейсов - Омелян

По словам министра, лоукостер планировал зайти в Украину еще в 2012 году

Ирландский лоукостер Ryanair в течение шести лет не мог зайти в Украину, так как было много спекуляций.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.

"В Украине украли шесть лет дешевых авиаперевозок в угоду одному или нескольким лицам", - отметил он.

По словам Омеляна, ирландский лоукостер Ryanair хотел зайти в Украине еще в 2012 году, однако было много спекуляций.

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Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает более 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более чем 1,6 тыс. рейсов в сутки.

Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.