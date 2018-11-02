В украинских хранилищах запасы газа выросли до рекорда за 4 года

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составили 17,1 млрд куб.м., что является рекордным уровнем за последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Мы фиксируем рекордный показатель запасов газа в подземных хранилищах. Сейчас в ПХГ 17,1 млрд куб газа – это наибольший объем перед стартом отопительного сезона за последние 4 года", – написала компания на своей Facebook-странице.

Также в Нафтогазе напомнили, что прошлый сезон начался с 16,8 млрд куб. газа, а закончился – на уровне 7,4 млрд куб. м

Напомним, что по оперативным данным Укртрансгаза на 30 октября, продолжается закачка газа в хранилища – за сутки было закачано 27,46 млн куб.м., а отобрано – 0,63 млн куб. м. В целом хранилища заполнены на 55%.