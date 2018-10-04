В Украине заработал международный сервис быстрой доставки по городу

Международная компания Glovo, которая оказывает услуги доставки товаров курьерами, 4 октября начала работу в Украине. Приложение уже работает в Киеве, оно позволяет покупать, получать и отправлять любой продукт в пределах города.

Об этом сообщается на сайте компании.

Чтобы начать пользоваться Glovo, нужно скачать приложение и создать в нем аккаунт. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Пользователь сможет отслеживать заказ в приложении и оплатить его, когда товар будет доставлен.

Оплата доступна наличными и картой. Средства могут списываться автоматически, если выбрать эту опцию и указать номер карты при регистрации.

"Мы очень рады старту работы в Киеве. Запуск нашего продукта подчеркивает развитие on-demand экономики и рынка доставки в Украине", – заявил Рами Эль-Рефай, менеджер Glovo по запуску новых рынков.

Приложение Glovo – маркетплейс, который позволяет клиентам заказывать и отправлять товары. Сервис занимается доставкой еды, бакалейных товаров, фармацевтики и других продуктов. С помощью курьера пользователь может отправлять посылки в пределах города. Доставка занимает не более часа.

Стартап Glovo начал работу в 2015 году в Барселоне. На сегодняшний день проект функционирует в 20 странах на трех континентах – в Европе, Африке, Центральной и Южной Америке, и работает уже в 67 городах, включая Париж, Мадрид, Каир, Стамбул, Сан-Паулу. За время работы доставлено более 70 млн заказов, среднее время доставки – меньше 35 минут.