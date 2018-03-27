В Украине запустили самый короткий авиарейс

Аэропорт Винница 25 марта обслужил первый регулярный рейс из Киева, который на данный момент является самым коротким в Украине.

Об этом сообщает отраслевое издание avianews.com со ссылкой на информацию аэропорта.

Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет крупнейший украинский авиаперевозчик Международные авиалинии Украины (МАУ).

Вылеты из Киева предусмотрены в 20:25, вылеты из Винницы — в 06:20. Время в пути составит около 1 часа.

Стоимость авиабилетов Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн ($32) в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно ($65).

На линии авиакомпания задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у Розы Ветров.

В 2016 году несколько месяцев самые короткие рейсы в Украине из Львова в Ивано-Франковск выполняла компания Днеправиа - расстояние между городами составляет 130 км.

Ранее сообщалось, что МАУ сократила время онлайн-регистрации на свои рейсы. Так, с 14 декабря регистрироваться онлайн на рейсы МАУ нужно быть заранее.